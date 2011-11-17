〔澳洲股市〕在清淡交投中小幅收高0.3%,矿商及银行股表现较好

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月17日电---澳洲股市周四收涨0.3%,受大型矿商、部分银行以及零售类股涨势带动,不过成交量清淡,时值油价上升且市场担忧欧洲或无力控制欧元区债务危机.
美国原油期货周三跳升,自6月来首次收在每桶100美元上方.
根据最新数据,澳洲股市指标S&P/ASX 200指数上涨10.8点,报4,258.2点.
新西兰指标NZX 50指数.NZ50下跌不到1点,至3,280.7点.
建筑产品制造商James Hardie Industries(JHX.AX)大涨6.6%至逾八个月高位,此前公布第二季获利增加一倍.(完)
--编译 杜明霞;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。