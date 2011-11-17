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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 13:29 BJT

〔澳洲股市〕在清淡交投中小幅收高0.3%,矿商及银行股表现较好

路透11月17日电---澳洲股市周四收涨0.3%,受大型矿商、部分银行以及零售类股涨势带动,不过成交量清淡,时值油价上升且市场担忧欧洲或无力控制欧元区债务危机.

美国原油期货周三跳升,自6月来首次收在每桶100美元上方.

根据最新数据,澳洲股市指标S&P/ASX 200指数上涨10.8点,报4,258.2点.

新西兰指标NZX 50指数.NZ50下跌不到1点,至3,280.7点.

建筑产品制造商James Hardie Industries(JHX.AX)大涨6.6%至逾八个月高位,此前公布第二季获利增加一倍.(完)

--编译 杜明霞;审校 丁琦

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