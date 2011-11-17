〔路透基点〕中国COFCO Capital的1.5亿美元融资获八家银行参与--RLPC

路透香港11月17日电---据汤森路透旗下基点引述知情人士报导,中国中粮集团旗下的国际金融业务分支COFCO Capital已通过八家银行组成的银团,完成1.5亿美元的三年期直付式信用证交易.

这八家银行是荷兰合作银行、澳新银行(澳盛银行)、美国银行-美林、三菱东京日联银行、澳洲联邦银行、新加坡星展银行、摩根大通和新加坡大华银行.荷兰合作银行是代理行.八家银行的额度各为1,875万美元.

此项交易是COFCO Capital在美国的商业票据计划的组成部分.借款人在8月试探市场意向时,商谈价码在包含全部费用95个基点附近.其母公司中粮集团料将提供担保.

该公司在2008年10月完成一笔相同规模的已到期交易,包含全部费用的最高价码为82个基点,所付信用证费用为65个基点.

COFCO Capital注册于美国特拉华州,主要通过在美发行证券为中粮及旗下其他子公司融资.(完)