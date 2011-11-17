《全球金融分析》中国庞大的外储无法充当拯救欧元区的强力武器

* 中国每年对欧元区的投资可能接近1,000亿美元

* 中国不大可能抛售所持的美国公债--分析师

* 中国可能购买银行资产和投资基础设施

记者 药朝清; 编译 杜明霞/田建华

路透北京11月17日电---正在为击退欧元区债务问题寻找火箭炮的欧洲人,可能会觊觎中国高达3.2万亿(兆)美元的外汇储备弹药库,但北京可以动用的火力可能远低于很多人的预期.

中国将其全球规模最大外汇储备中的多数资金,谨慎地以类似于现金工具的形式持有,以在不可预见的紧急情况下,用于向进口提供资金和偿还债务;或者投资于长期资产,若大规模出售这些资产来帮助欧洲,则可能引发全球金融市场恐慌.

实际上,分析师认为中国可用的资金火力仅有约1,000亿美元.

"中国外汇储备的整体规模非常大,但每年可以投资于欧洲的实际金额可没那麽多,"中国国际经济交流中心研究员王军说.

一个关键限制因素是中国目前持有的美国公债.截至目前为止,中国是美国公债的最大持有国,中国外汇储备中约有70%用于持有美国政府公债和其他美元资产.

如若进行抛售,则中国持有的馀下美元资产的市场价值将大跌.

考虑到中国公众已经对过去十年美元名义价值下滑约38%感到不满,这并不是很好的投资策略.

中国政府还可能必须留出一部分外汇储备,以在地方政府和房地产业借入的银行贷款变成坏账时,用来援助银行体系.

中国在2003年至2008年向大型国有银行注入近800亿美元储备资金,帮助这些银行清理资产负债表,从而使它们能够上市.

**出口萎缩,顺差缩窄**

同时中国贸易顺差正在缩窄,因中国政府致力于再平衡经济,使其不再倚重出口,这也是西方发达国家批评家数年来一直敦促中国开展的工作.中国的贸易顺差实际上是必须投资于海外的资金.

中国10月进口较上年同期增长28.7%,贸易顺差为170亿美元,远低于分析师预计的249亿美元.

中国的外汇储备中估计四分之一是以欧元计价资产.所以,维持这一比率不变的话,若中国今年新增4,700亿美元外储,则意味着欧元资产将增加1,175亿美元.

那大致相当于分析师预测的中国2012年对欧洲的投资规模.

法国兴业银行驻香港的中国经济分析师Wei Yao称,"假设外储增长没有大幅放缓,我想未来两年中国每年投资欧元资产的数额至少是800-1,000亿美元."

中国将外汇资产再进行海外投资,所以资金流出规模与资金流入大致相仿.

外储增长是中国人民银行干预限制人民币升值的结果,即便人行发行央票回收向经济注入的人民币,但仍易于助燃通胀压力.

这也解释了为什麽不能简单将外储用于国内基础设施投资或支撑养老金体系,因为这样做会带来推高通胀率和人民币币值的风险.

**低卖高买的赔本买卖?**

任何情况下,中国政府都不会迫切出售部分美债,转手买入欧债,因为这样做官方将在一个市场接近底部的时候割肉,而在另一个将要暴跌的市场中追高.

中国在大幅增持欧洲金融稳定机构(EFSF)债券一事上一直表现得极为冷静,欧元区当局则在寻求通过杠杆化,将EFSF扩容至1万亿(兆)欧元.

欧洲银行体系需要数百亿欧元计的资金来修补资产负债表,这是中国协助欧元区金融体系资本重组的另一条途径,前提是这些银行决定卖出贷款来筹资资金.

人民大学教授赵锡军称,欧洲银行业的部分资产可能下跌,从而对中国银行业来说变得很有诱惑力.

另外在危机时期,总有机构投资者青睐的资产--实体资产.

中国2010年对欧洲的直接投资为9亿欧元,不到欧盟对中国投资额49亿欧元的五分之一,也不到欧盟外商直接投资(FDI)总额的2%.

不过要走那个渠道很难,因为中国想买的东西--基础设施和技术,欧洲却不愿卖.(完)