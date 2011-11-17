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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 14:15 BJT

〔日本股市〕日经指数小涨但受阻于8,500点,因欧债疑虑犹存市场谨慎

路透东京11月17日电---日本股市日经指数.N225周四小幅收高,受本地区市场及美国股指期货走势提振,但日经指数未能升破8,500点的阻力位,因有关欧洲能否遏制住债务危机的忧虑犹存,令投资者对股指上攻依然保持谨慎.

日经指数收高0.2%,至8,479.63点,东证股价指数.TOPX上涨0.5%,至727.71点.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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