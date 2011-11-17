〔中国金融〕未来六个月绝大多数大陆居民将维持或增加储蓄--调查报告

路透北京11月17日电---最新一期万事达卡调查报告显示,绝大多数(84%)中国大陆居民在未来六个月内将维持或增加储蓄金额,其中逾三分之一居民预计储蓄额会高于其收入总额30%.

此外受访者将金融投资视为储蓄目的的占比最高,达41%.其次是购房或升级住房(28%),以及购买电子产品(27%).

这份关于消费者在理财方面购买倾向指数(Consumer Purchasing Priorities-Money Management)的调查并显示,储蓄目的用于个人度假占比19%、退休养老占16%、购买新车或摩托车占16%、购买电冰箱和洗衣机等家用电器为7%、以及未来家庭或个人消费(7%).(储蓄意愿选择为不定向选择)

报告并称,在香港和台湾,有24%的台湾居民和20%的香港居民有意在未来六个月内将30%以上收入用于储蓄,略低于大陆水平.

本调查受访人群包括富裕人群、年轻人群以及一些随机样本,共计1,095名.富裕人群的定义是家庭月收入位于前20%的受访者,年轻人群为18到24岁的年龄段的受访者,而随机样本则属于年龄介于18至64岁之间且拥有银行账户的居民.(完)