〔中国金融〕未来六个月绝大多数大陆居民将维持或增加储蓄--调查报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月17日电---最新一期万事达卡调查报告显示,绝大多数(84%)中国大陆居民在未来六个月内将维持或增加储蓄金额,其中逾三分之一居民预计储蓄额会高于其收入总额30%.
此外受访者将金融投资视为储蓄目的的占比最高,达41%.其次是购房或升级住房(28%),以及购买电子产品(27%).
这份关于消费者在理财方面购买倾向指数(Consumer Purchasing Priorities-Money Management)的调查并显示,储蓄目的用于个人度假占比19%、退休养老占16%、购买新车或摩托车占16%、购买电冰箱和洗衣机等家用电器为7%、以及未来家庭或个人消费(7%).(储蓄意愿选择为不定向选择)
报告并称,在香港和台湾,有24%的台湾居民和20%的香港居民有意在未来六个月内将30%以上收入用于储蓄,略低于大陆水平.
本调查受访人群包括富裕人群、年轻人群以及一些随机样本,共计1,095名.富裕人群的定义是家庭月收入位于前20%的受访者,年轻人群为18到24岁的年龄段的受访者,而随机样本则属于年龄介于18至64岁之间且拥有银行账户的居民.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。