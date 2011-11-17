〔中国个股〕深发展结盟香港太盟投资,将在综合金融服务等领域合作--新闻稿

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月17日电---商业银行和股权投资基金合作空间越来越大.中国深圳发展银行(000001.SZ)周三与投资基金--香港太盟投资集团签约,双方将在综合金融服务、客户培育开发、渠道建设等方面开展合作.
"平安的入主将意味着深发展进入一个全新的发展时期,按照'综合金融'战略,深发展将成为平安集团的银行旗舰,"深发展提供的新闻稿引述其董事长肖遂宁称.
他并指出,银行与知名投资公司开展战略合作,有利于为优质客户提供银行、保险、信托、风险投资在内的一系列高端金融服务.
受直接投资的限制,商业银行和股权投资之间的互补性非常明显,目前中国不少商业银行"曲线直投"或"间接参与"搭建起综合金融服务平台方式,来抢滩股权投资市场.
商业银行和股权投资基金的合作可以从财务顾问、融资顾问、资金募集等多个方面进行.如今一些商业银行已经开始为股权投资基金提供完善的资产托管服务.
太盟投资集团管理投资基金80多亿美元,在金融服务、消费品、零售、医药卫生、电子通讯等行业曾主导并成功实施了多项投资.
深发展目前是中国平安保险集团旗下的控股子公司,今年第三季度实现净利润29.56亿元人民币,同比增长73.95%,每股收益0.65元. [ID:nCN1175196](完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。