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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 14:22 BJT

《中国公开市场正回购未到期一览表》--11月17日

累计未到期馀额:1,180亿元人民币

到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2011/11/22 28 2.80 450

11/24 91 3.16 30

当月累计: 480

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12/6 28 2.80 300

12/15 91 3.16 100

当月累计: 400

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2012/1/12 91 3.16 300

当月累计: 300 (完)

--发稿 刘昕; 审校 边竞

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