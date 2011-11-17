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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 18:08 BJT

〔表格〕瑞士11月ZEW投资者信心指数为负64.3,10月为负54.4

路透苏黎世11月17日电---德国经济智库ZEW和瑞士信贷周四联合公布,瑞士11月ZEW投资者信心指数为负64.3,10月为负54.4.

11年11月 11年10月 10年11月

预期指数(投资者信心) -64.3 -54.4 -30.9

现况指数 -4.8 11.4 50.0 (完)

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--编译 洪曦;审校 程琳

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