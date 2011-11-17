〔中国股市〕沪综指小幅收跌至三周低位,上日大跌後市场趋谨慎

路透北京11月17日电---中国股市沪综指周四缩量收跌至三周低位,金融和地产等权重股继续拖累大盘.分析师认为,本轮行情主要对应资金面的改善,少基本面的支撑,在上日大跌後市场偏谨慎,处于对货币政策下一步调整的"等待期".

沪综指.SSEC收报2,463.046点,跌3.913点,或0.16%,上一收盘低位为10月27日的2,435.615点.受欧债危机忧虑重燃拖累,该指数昨日放量收挫2.5%,创近两个月来最大单日跌幅.今日上海A股成交额萎缩至657亿元人民币,昨日为921亿元.

山西证券一位策略分析师认为,前期反弹到了长期下降通道的压力线附近,短线预计横盘整理的可能性较大,"宏观经济还在下滑通道,股市很难有大机会.大盘跌深了就反弹,机会不多,但个股或行业还是有些机会的."

华融证券分析师范贵龙则认为,今日股市成交量小,介入资金不多,不过在前期低点2,307处还存在较强支撑,预计股指在2,450点附近有段时间的震荡.

沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,676.2点,涨0.16%,成交量为163,106手.(完)