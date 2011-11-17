〔中国股市〕沪综指小幅收跌至三周低位,上日大跌後市场趋谨慎

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京11月17日电---中国股市沪综指周四缩量收跌至三周低位,金融和地产等权重股继续拖累大盘.分析师认为,本轮行情主要对应资金面的改善,少基本面的支撑,在上日大跌後市场偏谨慎,处于对货币政策下一步调整的"等待期".
沪综指.SSEC收报2,463.046点,跌3.913点,或0.16%,上一收盘低位为10月27日的2,435.615点.受欧债危机忧虑重燃拖累,该指数昨日放量收挫2.5%,创近两个月来最大单日跌幅.今日上海A股成交额萎缩至657亿元人民币,昨日为921亿元.
山西证券一位策略分析师认为,前期反弹到了长期下降通道的压力线附近,短线预计横盘整理的可能性较大,"宏观经济还在下滑通道,股市很难有大机会.大盘跌深了就反弹,机会不多,但个股或行业还是有些机会的."
华融证券分析师范贵龙则认为,今日股市成交量小,介入资金不多,不过在前期低点2,307处还存在较强支撑,预计股指在2,450点附近有段时间的震荡.
沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,676.2点,涨0.16%,成交量为163,106手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。