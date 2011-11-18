〔中国房地产〕10月70个大中城市新建住宅售价同比上涨2.8%,为今年新低--路透测算

路透北京11月18日电---据路透测算,中国10月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨2.8%,创出今年新低,上月同比涨幅为3.5%.

从环比看,10月新建住宅销售价格较9月下降0.2%,为路透今年初开始测算该加权指数以来的首次下跌.

中国国家统计局周五公布,中国10月70个大中城市新建商品住宅价格同比下降有2个,环比下降城市有34个.

统计局并公布,中国北京10月新建住宅销售价格指数同比上涨1.7%,环比持平;同期,上海新建住宅销售价格指数同比上涨2.9%,环比下跌0.2%.

以下为2011年以来中国房价变动一览表:

*房价(较上年同期变动,%):

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2.8 3.5 4.1 4.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.7 5.9

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

欲了解更多详情,请点选统计局网站(www.stats.gov.cn/)