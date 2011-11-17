版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 14:53 BJT

〔东京汇市〕欧元缩减跌幅,此前兑美元和日圆均触及五周低位

* 欧元兑美元和日圆均触及五周低位,因市场持续动荡

* 惠誉对美国银行业提出警告,加剧危机蔓延担忧

* 欧元兑美元支撑位在1.3405/10区域

* 澳元反弹,因亚洲股市展现韧性

路透新加坡11月17日电---欧元周四缩减跌幅,此前兑美元和日圆均触及五周新低,因债市动荡在整个欧洲扩散开来,不过市场人士仍预计欧元未来数周将续跌.

穆迪调降12家德国公立银行的评级,认为必要时联邦政府对其提供支持的可能性降低.投资者紧张关注德国金融市场将作何反应.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐