〔东京汇市〕欧元缩减跌幅,此前兑美元和日圆均触及五周低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元兑美元和日圆均触及五周低位,因市场持续动荡
* 惠誉对美国银行业提出警告,加剧危机蔓延担忧
* 欧元兑美元支撑位在1.3405/10区域
* 澳元反弹,因亚洲股市展现韧性
路透新加坡11月17日电---欧元周四缩减跌幅,此前兑美元和日圆均触及五周新低,因债市动荡在整个欧洲扩散开来,不过市场人士仍预计欧元未来数周将续跌.
穆迪调降12家德国公立银行的评级,认为必要时联邦政府对其提供支持的可能性降低.投资者紧张关注德国金融市场将作何反应.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。