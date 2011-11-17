〔中国钢铁〕钢材需求总体呈下降趋势,但後期钢价跌幅料收缩--中钢协

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月17日电---中国钢铁工业协会周四称,随着消费淡季来临,钢材需求总体呈下降趋势,但後期受钢材产量下降、社会库存减少等因素影响,钢价跌幅将有所减小,并呈逐步趋稳态势.
刊登在中钢协网站的新闻稿指出,进口铁矿石价格大幅下降後最近有所反弹;而随着人民币汇率持续上升,出口难度进一步加大.
"宏观政策适时适度微调,後期市场需求有望继续保持增长."中钢协表示.
钢材去库存仍在进行中,长材表现更为明显.中钢协称,随着10月钢厂和经销商轮番降价抛货,钢材社会库存出现下降走势.至10月末,全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存量合计为1,434万吨,环比下降0.87%.
进入11月份,钢材库存继续下降,且降幅有所加大.至11月上旬,钢材库存降至1,343万吨,比10月末又下降了6.35%.其中,长材库存降幅较大,螺纹钢和线材库存均降至今年以来的最低水平,板材库存降幅小于长材.
新闻稿并显示,10月份,制造业增速继续呈放缓态势,钢材需求不旺,铁矿石等原燃材料价格明显下跌,钢材价格大幅回落.(完)
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--发稿 李文科; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。