〔中国钢铁〕钢材需求总体呈下降趋势,但後期钢价跌幅料收缩--中钢协

钢材去库存仍在进行中,长材表现更为明显.中钢协称,随着10月钢厂和经销商轮番降价抛货,钢材社会库存出现下降走势.至10月末,全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存量合计为1,434万吨,环比下降0.87%.

进入11月份,钢材库存继续下降,且降幅有所加大.至11月上旬,钢材库存降至1,343万吨,比10月末又下降了6.35%.其中,长材库存降幅较大,螺纹钢和线材库存均降至今年以来的最低水平,板材库存降幅小于长材.