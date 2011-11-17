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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 15:22 BJT

〔中国钢铁〕钢材需求总体呈下降趋势,但後期钢价跌幅料收缩--中钢协

路透北京11月17日电---中国钢铁工业协会周四称,随着消费淡季来临,钢材需求总体呈下降趋势,但後期受钢材产量下降、社会库存减少等因素影响,钢价跌幅将有所减小,并呈逐步趋稳态势.

刊登在中钢协网站的新闻稿指出,进口铁矿石价格大幅下降後最近有所反弹;而随着人民币汇率持续上升,出口难度进一步加大.

"宏观政策适时适度微调,後期市场需求有望继续保持增长."中钢协表示.

钢材去库存仍在进行中,长材表现更为明显.中钢协称,随着10月钢厂和经销商轮番降价抛货,钢材社会库存出现下降走势.至10月末,全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存量合计为1,434万吨,环比下降0.87%.

进入11月份,钢材库存继续下降,且降幅有所加大.至11月上旬,钢材库存降至1,343万吨,比10月末又下降了6.35%.其中,长材库存降幅较大,螺纹钢和线材库存均降至今年以来的最低水平,板材库存降幅小于长材.

新闻稿并显示,10月份,制造业增速继续呈放缓态势,钢材需求不旺,铁矿石等原燃材料价格明显下跌,钢材价格大幅回落.(完)

更多细节,请点选中钢协网站(here)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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