《中国房地产焦点》房价拐点初现,"现金为王"成开发商"过冬"首选

* 房价破局下行,拐点初现

* 调控难放松,楼市将持续低迷

* 房企为求过冬,现金为王

作者 邵晓忆

路透北京11月18日电---随着"金九银十"传统销售旺季的黯然收场,中国的房地产开发商们都无奈做起了"过冬"打算,在"现金为王"的策略下开始大打降价牌.

也许他们坚持相信"冬天已经来了,春天还会远吗?",不过从土地市场不断降温、开发商资金日趋紧张以及房价松动的迹象来看,当前楼市拐点正在形成.对于开发商而言,这个冬天不仅会很冷,可能还会很长.

"一线城市和二线发达城市中,房价的下跌已逐步形成共识,房价拐点初现,年底之前价格料将继续走低,"中原集团研究中心高级经理刘渊表示.

他并指出,当前出现的降价行为主要集中在部分楼价虚高且供应集中区域,真正的全面性降价尚未出现,但促成楼市拐点到来的条件如地价下降、开发商资金恶化等正在加速形成.

链家地产首席分析师张月亦认为,10月全国平均房价首现环比下降,表明下半年来持续的价格僵局已被打破,房价下降的拐点初步确立.

国家统计局周五数据显示,在70个大中城市中,10月新建商品住宅价格环比下降的城市增至34个,较上月增加17个;同比涨幅回落的城市达59个,较上月增加13个.

路透据此测算,10月新建住宅销价同比上涨2.8%,为连续第三个月涨幅放缓,并为今年以来最低涨幅;环比下降0.2%,为路透今年初开始测算该加权指数以来的首次下跌.[ID:nCN1228500]

欲浏览中国1-10月房地产开发投资和销售情况,请点选[ID:nCN1207144]

欲浏览中国10月70个大中城市新建商品住宅价格指数和住宅销售价格指数,请点选[ID:nCN1228424]

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**降价潮**

由于目前中国楼市调控正处于关键时期,没有放松的可能,加之库存已累积至历史高位,市场观望气氛日渐浓厚,主要一二线城市房价已出现松动,未来房价降幅或将进一步扩大.

中国国务院总理温家宝11月初在圣彼得堡强调,房地产市场调控绝不可以有丝毫动摇.既要使房价回归到合理的水平,同时又促进房地产业持续健康发展.[ID:nCN1205828]

"在房价环比下降趋势刚刚形成之际,年底购房者的观望情绪可能会达到一个顶点,"链家地产的张月称,"随着以价换量难度的加大,一些失去市场先机的房企,将不得不开始一降到位."

而库存压力亦将进一步加深房价下行.以北京为例,链家地产数据显示,11月中旬,北京商品房库存量突破12万套,为近30个月以来最高值.

中国房地产信息集团报告亦指出,由于时逢年底,大部分企业都将面临冲击年度业绩目标的压力,因此年底降价有进一步扩张的势头.

近期在限购范围不断扩大和信贷紧缩的双重压力下,大型房企降价潮席卷上海、北京等一线城市,如龙湖(0960.HK)、万科(000002.SZ)200002.SZ等部分项目开始降价促销,以价换量缓解资金压力和提升销售业绩,有的楼盘降价幅度甚至达到30%,并一度引发前期购房者集体要求"退房".

**现金为王**

也许降价促销是开发商们在楼市调控不放松背景下的无奈选择.毕竟,熬过这个寒冬,才有活下去的可能.但反过来,高昂的房价终于低头,也会进一步减弱政府楼市调控加码的可能,或许也不失为送来一缕春的气息.

DTZ戴德梁行华北区董事总经理何衍钧指出,目前中国房地产行业是现金为王的时代来临,"有钱就什麽事都好办了".

中国最大房地产公司--万科总裁郁亮稍早表示,2012年公司发展策略将是"过冬".将坚持现金为王,多储备现金;房子卖得更积极一点;更谨慎买地;做好管理成本控制,降低开支费用.

中原集团数据显示,截止9月底,房地产行业公司平均持有现金19亿元人民币,较年初减少11%;从目前整个中国房地产行业来看,衡量短期资金安全性的指标"现金与年内到期债务比率"已达1.1,逼近1.0的警戒线.

笼罩在开发商头顶的阴霾不散,自然也令其股价熊市难改.尽管此前曾有多家券商报告建议逢低配置房地产股,但市场似乎并不给力.上海地产类指数.SSEP10月下旬短暂反弹後即再步跌途,迄今跌幅已逾一成,跑输同期大盘.SSEC近3%的跌幅.

"此次房地产调控是2008年调控的延续,但不同的是,2008年的金融危机促使国内放松了对当时地产行业的调控,而这一次地产行业不会再有这样的好运了,而且现在还很难判断这个冬天有多长,"郁亮称.(完)