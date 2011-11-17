〔日本个股〕奥林巴斯大股东日本生命保险减持约3%股份

路透东京11月17日电---奥林巴斯(7733.T)主要股东之一日本生命保险周四减持该公司股份,但表示仍将保留投资者身份,因奥林巴斯核心业务和技术较有优势.

日本生命保险将持股比例从8.18%削减为5.11%,称因奥林巴斯存在的不确定性.

"我们的基本立场是,鉴于奥林巴斯核心业务的较强技术优势及其受到公众关注,我们仍将支持该公司."日本生命保险一位官员Akira Tsuzuki表示.

日本经济新闻称,奥林巴斯可能将出售资产来帮助削减34亿美元债务,以此继续获得银行的支持.银行的态度对于奥林巴斯而言至关重要,因为该公司杠杆化程度较高,并且在财务状况公诸于众後,将不得不做出较大的减计.

日本经济新闻表示奥林巴斯周三与债权人会面时,公布了债务削减计划.称将在未来三年削减约2,600亿日圆(34亿美元)的债务.

该报还援引一位资深银行人士的话报导称,奥林巴斯近期不存在现金枯竭问题.(完)