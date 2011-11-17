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债券 | 2011年 11月 17日 星期四 15:33 BJT

〔欧元债市〕德国公债盘初小涨,关注欧洲央行的购债力度

路透伦敦11月17日电---德国公债周四盘初小幅上涨,受到银行业者或受累于欧债危机蔓延的警讯支撑,但债市投资者在加大对德债的押注前,正在观望欧洲央行的购债力度.

穆迪调降12家德国公立银行的评级,认为必要时联邦政府对其提供支持的可能性降低.惠誉表示,或调低那些拥有大量资本市场业务的美国银行业者的稳定评级展望,受欧元区危机蔓延的影响.

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