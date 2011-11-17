〔路透专访〕美国银行高管称,亚洲债务融资重要性将提高

路透香港11月17日电---美国银行(BAC.N)企业和投资银行新任亚太主管Matthew Koder告诉路透,债务融资和借贷将在亚洲地区变得更为重要,比当前在该地区资本市场中占优势地位的股权交易还要重要.

与美国和欧洲市场相比,亚洲的固定收益市场从历史上就缺乏成熟度、深度和规模.

但Koder说这种情况将发生改变.他周四指出,亚洲地区从贸易融资到企业借款等各类债务交易活动将明显增加.

"由于亚洲市场普遍成熟,它将变得更为重要,"Koder从瑞银UBSN.VX跳槽到美银後首次接受采访时表示,"现在,鉴于当前利率水平,发行新债非常重要,而且多数顶级公司不必进行资本重组."(完)