〔路透专访〕美国银行高管称,亚洲债务融资重要性将提高

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月17日电---美国银行(BAC.N)企业和投资银行新任亚太主管Matthew Koder告诉路透,债务融资和借贷将在亚洲地区变得更为重要,比当前在该地区资本市场中占优势地位的股权交易还要重要.
与美国和欧洲市场相比,亚洲的固定收益市场从历史上就缺乏成熟度、深度和规模.
但Koder说这种情况将发生改变.他周四指出,亚洲地区从贸易融资到企业借款等各类债务交易活动将明显增加.
"由于亚洲市场普遍成熟,它将变得更为重要,"Koder从瑞银UBSN.VX跳槽到美银後首次接受采访时表示,"现在,鉴于当前利率水平,发行新债非常重要,而且多数顶级公司不必进行资本重组."(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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