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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 15:40 BJT

〔金属期市〕LME期铜下跌,德法有关欧洲央行作用的分歧令欧债忧虑重燃

* LME期铜跌0.4%,沪铜涨0.6%

* 法德就欧洲央行的干预程度产生分歧

* 中国FDI上升,但出口前景因欧债问题而趋于黯淡

路透上海11月17日电---伦敦期铜周四下跌,此前法国和德国在欧洲央行应对欧元区债务危机的作用方面发生分歧,令对该地区是否有能力解决债务问题的疑虑重燃.

0711GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.4%,至每吨7,699.50美元.

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