〔金属期市〕LME期铜下跌,德法有关欧洲央行作用的分歧令欧债忧虑重燃

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* LME期铜跌0.4%,沪铜涨0.6%
* 法德就欧洲央行的干预程度产生分歧
* 中国FDI上升,但出口前景因欧债问题而趋于黯淡
路透上海11月17日电---伦敦期铜周四下跌,此前法国和德国在欧洲央行应对欧元区债务危机的作用方面发生分歧,令对该地区是否有能力解决债务问题的疑虑重燃.
0711GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.4%,至每吨7,699.50美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。