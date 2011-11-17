更正:〔新闻稿〕穆迪对德国12家公共银行采取评级行动

(因译文有误,修改最後一句话以明确语义)(以下摘自评级机构穆迪发布的新闻稿)

11月16日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)今日对12家德国公共银行(主要是州立银行)的优先债及存款评级采取了评级行动,结束了始于2011年7月1日的评估期.这次评级行动表明,穆迪认为在必要时,联邦政府对这些银行提供支持的可能性降低.(完)