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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 15:52 BJT

〔日本股市〕微涨但受阻于8,500点,因欧债疑虑犹存市场谨慎(更新版)

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* 公共养老基金买入股票--分析师

* 奥林巴斯股价连升四天,因退市担忧消除

* TDK跳涨,此前与Western Digital签署硬盘组件供给协定

路透东京11月17日电---日本股市日经指数.N225周四小幅上涨.稍晚美国将公布经济数据,可能显示经济遭受欧债危机波及.不过日经指数未能突破8,500点水平,因市场仍担心欧元区情势.

奥林巴斯(7733.T)连续第四个交易日收高,因该公司退市风险减弱,不过其股价仅收涨1%,早盘交易时曾跳涨逾18%.

法国和德国在欧洲央行(ECB)公债购买角色上存在分歧,而意大利10年期公债收益率重新回到7%上方.法国、荷兰和奥地利公债收益率亦攀升.上述三国与德国共同组成欧元区核心.

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