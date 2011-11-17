〔日本股市〕微涨但受阻于8,500点,因欧债疑虑犹存市场谨慎(更新版)

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* 公共养老基金买入股票--分析师

* 奥林巴斯股价连升四天,因退市担忧消除

* TDK跳涨,此前与Western Digital签署硬盘组件供给协定

路透东京11月17日电---日本股市日经指数.N225周四小幅上涨.稍晚美国将公布经济数据,可能显示经济遭受欧债危机波及.不过日经指数未能突破8,500点水平,因市场仍担心欧元区情势.

奥林巴斯(7733.T)连续第四个交易日收高,因该公司退市风险减弱,不过其股价仅收涨1%,早盘交易时曾跳涨逾18%.