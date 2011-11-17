〔日本股市〕微涨但受阻于8,500点,因欧债疑虑犹存市场谨慎(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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* 公共养老基金买入股票--分析师
* 奥林巴斯股价连升四天,因退市担忧消除
* TDK跳涨,此前与Western Digital签署硬盘组件供给协定
路透东京11月17日电---日本股市日经指数.N225周四小幅上涨.稍晚美国将公布经济数据,可能显示经济遭受欧债危机波及.不过日经指数未能突破8,500点水平,因市场仍担心欧元区情势.
奥林巴斯(7733.T)连续第四个交易日收高,因该公司退市风险减弱,不过其股价仅收涨1%,早盘交易时曾跳涨逾18%.
法国和德国在欧洲央行(ECB)公债购买角色上存在分歧,而意大利10年期公债收益率重新回到7%上方.法国、荷兰和奥地利公债收益率亦攀升.上述三国与德国共同组成欧元区核心.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。