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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 15:47 BJT

〔表格〕外资在韩国股市转为卖超3,444亿韩元,上日为买超887亿

路透首尔11月17日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11转为卖超3,444亿韩元,上日则为买超887亿.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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11月17日 -344.4 -0.9 264.8

11月16日 88.7 -77.0 159.2

11月15日 -75.3 -32.3 38.7

11月14日 133.4 255.2 -454.6

11月11日 -265.0 279.0 207.0

11月10日 -504.8 79.4 628.2

11月9日 -267.3 -34.6 -60.6

11月8日 27.1 -65.6 -107.1

11月7日 137.9 -19.7 96.2

11月4日 69.2 460.2 -822.3

11月3日 -39.0 -175.8 458.4

11月2日 -350.6 268.2 198.8

11月1日 167.3 9.3 -15.8

10月31日 139.0 -271.4 247.7

10月28日 471.3 252.6 -667.9

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本月以来 -1,223.3 945.3 590.9

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今年以来 -6,193.4 7,517.2 575.4

------------------------------------------------- (完)

--编译 龚芳;审校 丁琦

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