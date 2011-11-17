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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 15:57 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元受空头回补推动反弹,脱离五周低位

0746GMT---欧元兑美元EUR=上涨0.2%至1.3494美元,受空头回补提振脱离五周低点.卖单在1.35美元,止损单在1.3550上方.据称1.34处存在期权障碍.

美元兑日圆JPY=下滑0.17%,报76.93日圆,76.50日圆处有不错的期权结构.欧元兑日圆EURJPY=日内上涨0.13%,报103.77日圆.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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