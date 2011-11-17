〔中国票据市场〕转贴利率弱势盘整,受银监会叫停超短期理财产品消息干扰

路透上海11月17日电---中国票据市场转贴利率周四继续弱势盘整.货币政策微调且信贷有所放松的背景下,转贴利率继续维持低位,不过银监会叫停一个月内理财产品的消息给市场带来一定干扰,但考虑到票据类理财产品较少,对市场的影响十分有限.

"昨天还在跌,今天下午开始有点涨了,今天不是说银监会开始查一个月内的理财产品了嘛",华东一银行交易员称.

为避免银行过度依赖短期理财产品揽存,造成存款大幅震荡,21世纪经济报 道周四援引多位接近监管层的人士透露,银监会主席尚福林要求原则上不允许发行一个月及其以下期限的理财产品.[ID:nCN1225564]

交易员并称,尽管信贷有放松的迹象,但央行仅仅微调并未言明放松,市场不可过分乐观,且随着年底的逐步临近,预计转贴利率底部盘整一段时间後将会展开翘尾行情.

中国央行周三公布三季度货币政策报告称,国内经济潜在的增长水平将逐步趋缓,将把握好政策的力度和节奏,适时适度进行预调微调.并称通胀预期短期内难以轻易改变,物价调控不能松懈[ID:nCN1223640]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.9179/8.3333 9.3326/8.7924 10.7250/9.8570

上日 9.0149/8.3804 9.4478/8.9133 10.7250/9.8570

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变动 -9.70bp/-4.71bp -11.52bp/-12.09bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续小跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2697%,较上日6.2828%续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1115/3.0405 3.1930/3.1190

上日 3.1029/3.0279 3.1840/3.1152

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)