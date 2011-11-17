〔亚洲债市〕亚洲本币债券市场将会继续成长--标准普尔报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月17日电---根据标准普尔评级服务(Standard & Poor's Ratings Services)一份报告,亚洲本币债券市场长期内将成长.这篇报告今天在标普Global Credit Portal的RatingsDirect上发布,题为"尽管全球波动,但亚洲本地债券市场仍将成长".
"亚洲正在持续实施正面改革,这有助刺激本币债券市场.该地区经济条件改善也在吸引投资者."标准普尔执行董事Yu-Tsung Chang说,"市场将会有波动期,正如我们目前所看到的这样,而亚洲正处在创建有效债券平台的正确道路之上,我们对此抱有信心."
这篇报告讨论了亚洲一些有助于增加对本币债券需求的主要政策和监管改革,以及该地区新兴债券市场在解决长期存在的流动性和差异化问题时所面临的挑战.
Chang补充道:"政策制定者清楚亚洲债券供给的可持续性,是确保该地区发展的关键.否则将限制经济成长.亚洲金融危机给各国政府的影响馀波未平,所以我们认为它们不会将市场改革束之高阁."(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。