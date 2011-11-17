〔亚洲债市〕亚洲本币债券市场将会继续成长--标准普尔报告

路透11月17日电---根据标准普尔评级服务(Standard & Poor's Ratings Services)一份报告,亚洲本币债券市场长期内将成长.这篇报告今天在标普Global Credit Portal的RatingsDirect上发布,题为"尽管全球波动,但亚洲本地债券市场仍将成长".

"亚洲正在持续实施正面改革,这有助刺激本币债券市场.该地区经济条件改善也在吸引投资者."标准普尔执行董事Yu-Tsung Chang说,"市场将会有波动期,正如我们目前所看到的这样,而亚洲正处在创建有效债券平台的正确道路之上,我们对此抱有信心."

这篇报告讨论了亚洲一些有助于增加对本币债券需求的主要政策和监管改革,以及该地区新兴债券市场在解决长期存在的流动性和差异化问题时所面临的挑战.

Chang补充道:"政策制定者清楚亚洲债券供给的可持续性,是确保该地区发展的关键.否则将限制经济成长.亚洲金融危机给各国政府的影响馀波未平,所以我们认为它们不会将市场改革束之高阁."(完)