〔外汇期权〕众多障碍阻止欧元/美元现汇下滑,隐含波动率下降--IFR

IFR伦敦11月17日电---亚洲早盘欧元/美元突破1.3425的障碍位,跌至1.3421的低点,之後步步逼近1.3500.更多的障碍分布在1.3400-1.3000,令进一步的下跌很困难,并使得风险逆转指标(RR)和期权隐含波动率脱离高位.

昨日一个月期/delta为0.25的RR报3.85%,偏向于欧元卖权,上周曾创下纪录高位4.2%.一个月期价平期权隐含波动率昨日追平上周创下的周期高位16.5%,但今天上午回落至15.9%.一年期波动率昨日创下16.0%的周期新高後,现在报15.8%.

一个月期英镑/美元期权隐含波动率昨日报10.5%,并在英镑现汇近期下滑的背景下保持在坚挺水准.但一个月期欧元/英镑期权隐含波动率从10.5%降至10.25%下方,因现汇价格呈区间波动态势.

一个月期澳元/美元价平期权隐含波动率在亚洲时段处在18.25%-17.75%之间,与此同时现汇价格从近期低点1.0021回升.

一个月期美元/日圆期权波动率受打压,因本周现汇价格保持在77.00附近,目前报9.15%,一年期波动率则持平于12.1%附近.(完)