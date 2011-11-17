〔中国债市〕深圳将自行发行22亿元地方债,用于生态建设和重点民生工程--新华

路透北京11月17日电---中国深圳市财政委员会周四称,今年深圳自行发行地方政府债券核定规模为22亿元人民币,将主要用于生态建设以及教育、 医疗卫生、交通等重点民生工程.

新华社援引深圳市财政委员会副主任汤署葵称,国家开发银行[CHDB.UL]、中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)等10家承销机构获承销团成员资格.

经国务院批准,财政部从全国选取上海、广东、浙江、深圳4省市作为试点城市,由地方自发行2011年政府债券.与此前财政部代理发行不同,包括深圳在内的四地将自行组建债券承销团,具体的发行定价机制亦由试点省市自定.

中国首期地方债发行花落上海.上海市政府周二招标发行了两期地方债,中标利率均接近甚至低于同期限国债估值,显示市况渐好的背景下,需求极为踊跃.[ID:nCN1219252]

浙江省此前亦公告称,将于下周一(21日)招标发行总额67亿元人民币的固息地方债,其中三年期品种计划发行额33亿元,五年期品种34亿元.[ID:nCN1220222]

中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元,2011年亦计划发行2,000亿元.(完)