〔中国债市〕深圳将自行发行22亿元地方债,用于生态建设和重点民生工程--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月17日电---中国深圳市财政委员会周四称,今年深圳自行发行地方政府债券核定规模为22亿元人民币,将主要用于生态建设以及教育、 医疗卫生、交通等重点民生工程.
新华社援引深圳市财政委员会副主任汤署葵称,国家开发银行[CHDB.UL]、中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)等10家承销机构获承销团成员资格.
经国务院批准,财政部从全国选取上海、广东、浙江、深圳4省市作为试点城市,由地方自发行2011年政府债券.与此前财政部代理发行不同,包括深圳在内的四地将自行组建债券承销团,具体的发行定价机制亦由试点省市自定.
中国首期地方债发行花落上海.上海市政府周二招标发行了两期地方债,中标利率均接近甚至低于同期限国债估值,显示市况渐好的背景下,需求极为踊跃.[ID:nCN1219252]
浙江省此前亦公告称,将于下周一(21日)招标发行总额67亿元人民币的固息地方债,其中三年期品种计划发行额33亿元,五年期品种34亿元.[ID:nCN1220222]
中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元,2011年亦计划发行2,000亿元.(完)
--发稿 谢衡; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。