〔中国债市〕现券收益率延续涨势,信用产品因资金面吃紧抛压更重

路透上海11月17日电---中国银行间债市现券收益率周四延续涨势.正当投资者审视目前的收益率水平,是否已经透支了基本面利好的时候,市场流动性又显吃紧,令债市谨慎情绪更加浓厚.

信用债收益率涨幅较大,多数个券有4-5个基点(bp),利率产品则走升1-3个bp.

华东一银行交易员称,市场仍在承受来自获利盘的抛压,由于没有进一步的利好消息,市场做多热情受到了压制.但预计这种调整不会持续很久.

"今日资金面吃紧,所以中小机构减持,应该是信用债收益率涨得较多的主要原因,"他说.

中国银行间市场周四质押式回购利率CN1DRP=CFXS明显上扬,隔夜品种上涨约30个基点(bp),部分大型银行亦参与借钱大军中,因本周央行公开市场结束此前两周净投放格局,转为净回笼.[ID:nCN1225576]

中国人民银行稍早发行的60亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第12周持平于3.1618%.本周公开市场净回笼20亿元,终结连续两周的净投放格局.[CN/MMTCN]

上述交易员表示,货币政策已经进入微调阶段,预计资金面吃紧的状况不会持续太久,当二级市场收益率上涨之後,央票需求也会跟着减弱,公开市场不太可能保持持续的净回笼,除非调降银行存款准备金率.

上海另有一位大行交易员表示,现券本轮调整将更多的取决于未来资金面的情况,如果市场流动性没有持续恶化,收益率上涨空间也就5-10个bp.

剩馀期限一年的央票1101088券CN1101088=CFXS成交居首,收报96.6224元,对应收益率3.4950%,成交额为213.53亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.2460 3.5623

上日 2.9366 3.3636

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4949/3.4260

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6017/2.5387

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5850/3.5082 (完)

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