《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月17日电---以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:我们预计今日临时下降通道上端1.3705美元,或甚至斐波那契回档位1.3665都将限制欧元/美元涨势,并迫使其回到10月初低位1.3145美元.

欧元/日圆:可能回到10月初低位100.75日圆,之後再度上涨.

美元/日圆:可能跌向76.35日圆,甚至是近期低位75.55,之後将反弹回长期下跌阻力线切入位,本周该水平在79.40.

英镑/美元:在跌向10月低位1.5270美元和本周临时上升支撑通道切入位1.5045美元前,1.5615/30美元将会是支撑位.

美元/加元:可能跌回周一低位1.0080加元,之後测试1.0265/75加元的阻力区域.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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