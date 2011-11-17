《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月17日电---以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:我们预计今日临时下降通道上端1.3705美元,或甚至斐波那契回档位1.3665都将限制欧元/美元涨势,并迫使其回到10月初低位1.3145美元.
欧元/日圆:可能回到10月初低位100.75日圆,之後再度上涨.
美元/日圆:可能跌向76.35日圆,甚至是近期低位75.55,之後将反弹回长期下跌阻力线切入位,本周该水平在79.40.
英镑/美元:在跌向10月低位1.5270美元和本周临时上升支撑通道切入位1.5045美元前,1.5615/30美元将会是支撑位.
美元/加元:可能跌回周一低位1.0080加元,之後测试1.0265/75加元的阻力区域.(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选