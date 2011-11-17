〔中国债市〕人民币利率互换微涨,对资金面预期存分歧加大盘间波动

路透上海11月17日电---中国人民币利率互换(IRS)周四微涨,因资金面骤然收紧,但因市场对未来流动性预期存在分歧,盘中稍显波动.

"短期品种受资金面影响最大,所以动的最快...大行上午向上把IRS做高了,但是做低的力量也很强,胶着後,涨的部分又被拉回来了,"北京一银行交易员称,"市场(对资金面)看法不一致呗."

上海一银行交易员称,前期IRS跌幅过快,利好刺激因素也已用尽,目前部分机构反而担忧对经济环境和资金面预期过于乐观,近期利率出现修正性上涨属于情理之中,但幅度将控制在10个点以内.

"但毕竟政策面预期是向好的,有分歧在于放松的时间和力度,所以目前的担忧并不会实质性的推动IRS上涨很多,"他并称.

中国银行间市场周四质押式回购利率CN1DRP=CFXS明显上扬,隔夜品种上涨约30个基点(bp),部分大型银行亦参与借钱大军中,因本周央行公开市场结束此前两周净投放格局,转为净回笼.[ID:nCN1225576]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.4000/ 3.5083 3.0364/ 3.1179 3.0671/ 3.1557 3.2029/ 3.2971 3.1340/ 3.4420

周三 3.3743/ 3.4929 3.0225/ 3.1108 3.0783/ 3.1700 3.2000/ 3.2983 3.1417/ 3.4500

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变动 +0.0257+0.0154 +0.0139/+0.0071 -0.0112/-0.0143 +0.0029/-0.0012 -0.0077/-0.0080

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)