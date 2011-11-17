〔欧元区金融〕欧债危机令市场愈发紧张,债券收益率不合理--德国财长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林11月17日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四表示:
* 由于欧债危机,市场愈发紧张
* 很高的风险溢价显示,市场对部分国家公共财政可持续性的怀疑升温
* 有迹象显示债务危机蔓延对实体经济产生影响
* 必须专注于防止银行受到债务危机蔓延的影响
* 必须警惕债务危机的影响溢出到保险领域
* 债券收益率已升至不合理的水准.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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