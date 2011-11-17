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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 17:11 BJT

〔欧元区金融〕欧债危机令市场愈发紧张,债券收益率不合理--德国财长

路透柏林11月17日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四表示:

* 由于欧债危机,市场愈发紧张

* 很高的风险溢价显示,市场对部分国家公共财政可持续性的怀疑升温

* 有迹象显示债务危机蔓延对实体经济产生影响

* 必须专注于防止银行受到债务危机蔓延的影响

* 必须警惕债务危机的影响溢出到保险领域

* 债券收益率已升至不合理的水准.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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