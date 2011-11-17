〔韩国汇市〕 韩元兑美元追随欧元反弹,但盘中交投震荡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月17日电---韩元兑美元KRW=周四先跌後升,在日内震荡交投中收涨,受助于出口商的美元抛盘,以及欧元反弹引发的空头回补.
韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,130.7,周三收在1,136.6.
韩元盘中跌破1,135-1,140区间的阻力,触及1,144.5的日低,为10月24日以来盘中最低位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。