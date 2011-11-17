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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 17:05 BJT

〔韩国汇市〕 韩元兑美元追随欧元反弹,但盘中交投震荡

路透首尔11月17日电---韩元兑美元KRW=周四先跌後升,在日内震荡交投中收涨,受助于出口商的美元抛盘,以及欧元反弹引发的空头回补.

韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,130.7,周三收在1,136.6.

韩元盘中跌破1,135-1,140区间的阻力,触及1,144.5的日低,为10月24日以来盘中最低位.

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