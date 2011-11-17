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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 17:24 BJT

〔欧元债市〕欧洲央行在买入意大利公债--交易商

路透伦敦11月17日电---据交易商,欧洲央行(ECB)周四再度买进意大利公债,因意大利10年期公债收益率(殖利率)已超过7%的难以为继的水平.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB日内上升约6.9个基点,报7.123%,接近上周触及的约7.5%的欧元问世以来最高点.两年期意大利公债收益率IT2YT=TWEB日接近持平于6.67%,脱离稍早的高点6.78%.(完)

--编译 张涛;审校 程琳

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

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