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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 17:23 BJT

《外汇动态》欧美经济增长差异化促使法巴银行调整欧元/美元汇率预估

0903GMT---欧元区经济增长趋疲的同时,美国经济增长却走强,促使法国巴黎银行调降2012年第一季底的欧元/美元汇价预估至1.28美元.

"不过,这可能是底部,随着全球风险偏好改善,和美联储实施量化宽松後,我们预计全球美元疲势将真的兑现成美元走跌,"法巴银行称.该行预计欧元明年年底在1.40美元.(完)

--编译 白云;审校 王洋

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