《外汇动态》欧美经济增长差异化促使法巴银行调整欧元/美元汇率预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0903GMT---欧元区经济增长趋疲的同时,美国经济增长却走强,促使法国巴黎银行调降2012年第一季底的欧元/美元汇价预估至1.28美元.
"不过,这可能是底部,随着全球风险偏好改善,和美联储实施量化宽松後,我们预计全球美元疲势将真的兑现成美元走跌,"法巴银行称.该行预计欧元明年年底在1.40美元.(完)
--编译 白云;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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