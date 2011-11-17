〔英国金融〕英国政府同意将Northern Rock银行出售给Virgin Money

路透伦敦11月17日电---英国政府同意将其在2008年国有化的Northern Rock银行出售给Virgin Money,後者是Richard Branson的Virgin旗下所属银行机构.

"Northern Rock出售给Virgin Money,是让英国纳税人脱手银行的第一个重要步骤."英国财政大臣奥斯本(George Osborne)周四在一份声明中称.

收购协议规定,英国政府将在交易完成时获得7.47亿英镑(12亿美元)现金,而未来总收入将达到10亿英镑.(完)