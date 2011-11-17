〔英国金融〕英国政府同意将Northern Rock银行出售给Virgin Money

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月17日电---英国政府同意将其在2008年国有化的Northern Rock银行出售给Virgin Money,後者是Richard Branson的Virgin旗下所属银行机构.
"Northern Rock出售给Virgin Money,是让英国纳税人脱手银行的第一个重要步骤."英国财政大臣奥斯本(George Osborne)周四在一份声明中称.
收购协议规定,英国政府将在交易完成时获得7.47亿英镑(12亿美元)现金,而未来总收入将达到10亿英镑.(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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