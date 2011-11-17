〔欧洲金融市场〕西班牙/德国公债利差在标债後扩大至逾500个基点

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月17日电---在西班牙标债後,西班牙/德国10年期公债利差进一步扩大至逾500个基点,创欧元问世以来高位.
意大利/德国10年期公债利差升至545个基点,日内上涨31个基点.
德国公债期货FGBLc1扩大涨幅,日内上涨57个跳动点至盘中高位138.72.
欧元兑美元EUR=从1.3475左右跌至1.3455.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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