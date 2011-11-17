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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 18:10 BJT

〔欧洲金融市场〕西班牙/德国公债利差在标债後扩大至逾500个基点

路透伦敦11月17日电---在西班牙标债後,西班牙/德国10年期公债利差进一步扩大至逾500个基点,创欧元问世以来高位.

意大利/德国10年期公债利差升至545个基点,日内上涨31个基点.

德国公债期货FGBLc1扩大涨幅,日内上涨57个跳动点至盘中高位138.72.

欧元兑美元EUR=从1.3475左右跌至1.3455.(完)

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