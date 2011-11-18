(重温稿)〔台湾货币市场〕短率平稳趋坚,进入下半月消化资金力道料转保守

* 资金宽松程度不若前几日

* 短率平稳趋坚

记者 张雅菁

路透台北11月17日电---台湾银行间短期利率周四平稳.进入下半月,且今天央行存单到期量相对较低之下,资金宽松程度不若前几日,交易上对短率也相对较为坚持.明日为周末前,且有公债交割,宽松程度或进一步减轻.

市场人士说,前几日部份新银行拆款利率可以接受0.7%以下,但今日则敬谢不敏;短票部份亦是,前几日有见部份银行主动降价求票的情况已不复见.不过,因整体拆借仍不难,票券商亦乏缺口,还构不成利率攀升的条件.

"票券商不是很缺,本地银行主要是价格问题,今天对利率比较坚持,"一公股银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,上日在0.397%;区间为0.299-0.75%,与上日相同.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.78%,上日在0.392-0.77%.

**短票供求关系料趋平衡**

票券商方面,市场人士表示,短票需求仍颇为热络,只是对利率有所坚持.但迈入下旬後,银行消化资金的力道料将逐渐转为调节准备金部位,且或偏好接续申报30天期央行存单,以预先为明年农历年前资金需求作落点.近来短票供不应求的情况,可能转趋平衡.

今日30天内短票银行间主要成交利率同上日仍在0.85-0.86%,落点在月内的偏低档.

央行共发行702亿台币存单,相较存单到期金额766.5亿,存单发行馀额减少64.5亿.[TW/MMTCN]周五将到期1,381亿.紧缩因子为300亿台币30年期公债交割.

拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为100亿台币,累计超额准备为1,401亿台币,加计前期1%的超额准备为2,850亿台币.

**公债RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率虽大致平稳,不过已有松动的现象.受到今明两日债券交割影响,盘初资金情势偏紧,但近尾盘时,投信申购款流入,寿险资金供应也算小多,整体供需尚能打平.

资金调度人士指出,因应明日公债交割,今日已见投信自RP市场抽钱,但大部分交易商续作不难.不过,值得关注的是,寿险近日将资金暂时放在外商银行,加上投信端可能也将面临基金赎回的压力,明日寿险、投信及外商银行端的资金供应恐趋紧.

另外,由于各家机构资金状况多缺不一,公债附买回利率蠢蠢欲动,利率成交高档逐渐增多.今日公债10天期附买回利率主要成交在0.70-0.72%,以0.71-0.72%成交稍多,少数高见0.73%.

交易商统计,今日有75亿台币的台电公司债交割;明日则有100/8R期30年期公债交割,金额300亿.(完)