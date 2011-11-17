〔中港股市〕港股连续第三天下跌,沪市收在三周低位

* 恒指收低0.8%,沪综指微跌0.2%

* 中资地产股下挫,市场成交量低迷

* 沪市呈拉锯走势,上日大跌後市场趋于谨慎

路透香港11月17日电---香港股市周四连续第三天收低,盘中交投清淡,因欧洲债务危机担忧升温拖低中资地产及银行股.

对经济下行较不敏感的公共事业和电信类股上涨,突显市场人气谨慎.周四上涨的少数恒指成分股中,这两类股占到约一半.

"这些天市场只是因为成交量低,波动明显.多数投资者只会根据实际宏观面变化采取行动,不管是好的或坏的转变."LBN Advisors执行长Benjamin Chang称.