〔中港股市〕港股连续第三天下跌,沪市收在三周低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指收低0.8%,沪综指微跌0.2%
* 中资地产股下挫,市场成交量低迷
* 沪市呈拉锯走势,上日大跌後市场趋于谨慎
路透香港11月17日电---香港股市周四连续第三天收低,盘中交投清淡,因欧洲债务危机担忧升温拖低中资地产及银行股.
对经济下行较不敏感的公共事业和电信类股上涨,突显市场人气谨慎.周四上涨的少数恒指成分股中,这两类股占到约一半.
"这些天市场只是因为成交量低,波动明显.多数投资者只会根据实际宏观面变化采取行动,不管是好的或坏的转变."LBN Advisors执行长Benjamin Chang称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。