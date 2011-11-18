以色列或将在美大选年对伊朗动武--专家

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯坦布尔11月16日电---美国前官员兼核外交专家菲茨帕特里克（Mark Fitzpatrick）称，若以色列觉得在美国总统大选年会有更多单独行动的空间，其2012年对伊朗核设施动武的可能性会更高。

菲茨帕特里克现任国际战略研究所（IISS）伊朗观察员，他告诉路透，国际原子能机构（IAEA）的最新报告让他更担心，伊朗可能已经接近掌握核武器研发技术。

伊朗一直坚称其核项目仅用于发电，但曾在美国国务院负责核不扩散事务的菲茨帕特里克称，IAEA的报告让人担心。

IAEA报告发现伊朗似乎已在设计核武器，可能仍在从事相关秘密研究工作。

他说，IAEA理事会周四和周五召开会议时，将为国际社会对上述报告结果的严重关切提供证明，但他对俄罗斯和中国会否认同任何有关伊朗不遵守核不扩散条约的会议决议。

他表示，他担心如果像以色列这样感到最受伊朗威胁的国家，对国际社会失去信任，那麽他们可能单独行动。

“明年是美国总统大选年，美国政局将会动荡，这或促使以色列自己动手解决问题。”菲茨帕特里克称。

他说，如果以色列认为伊朗可能获得核武器，或者是将其置于无法控制的地点，以色列总理内塔尼亚胡可能在不徵求美国总统奥巴马意见的情况下，直接发起攻击。（完）