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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 18:39 BJT

〔东南亚股市〕在清淡交投中微跌,受欧元区忧虑拖累

* 马来西亚和新加坡股市第三天下跌

* 印尼股市表现疲软,外资净流入

路透曼谷11月17日电---东南亚股市周四下挫,大宗商品相关类股和金融股领跌,因欧元区债务危机威胁全球经济成长,促使短线交易员获利了结.

新兴市场跟随整体亚洲市场走软,因人们愈发怀疑欧洲防止其债务危机失控的能力,而德法两国在欧洲央行购债作用的问题上意见不一.

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