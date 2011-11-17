〔东南亚股市〕在清淡交投中微跌,受欧元区忧虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 马来西亚和新加坡股市第三天下跌
* 印尼股市表现疲软,外资净流入
路透曼谷11月17日电---东南亚股市周四下挫,大宗商品相关类股和金融股领跌,因欧元区债务危机威胁全球经济成长,促使短线交易员获利了结.
新兴市场跟随整体亚洲市场走软,因人们愈发怀疑欧洲防止其债务危机失控的能力,而德法两国在欧洲央行购债作用的问题上意见不一.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。