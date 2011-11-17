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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 18:43 BJT

〔亚洲橡胶〕11月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月17日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

11月 254.8 1 -- --

12月 262.0 2 268.2 2

1月 269.5 48 N.a. 1

2月 272.9 189 273.5 3

3月 276.3 457 275.5 103

4月 278.6 7871 279.1 1591

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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