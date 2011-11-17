〔马来西亚期市〕棕榈油期货从五个月高位跌落,受获利了结打压

路透雅加达11月17日电---周四马来西亚棕榈油期货触及五个月高点後下跌,因投资者在市场上涨後获利了结.

指标1月棕榈油合约FCPOc3收低0.9%,结算价报3,212马币(林吉特).盘中稍早该合约触及3,268马币,为6月15日以来最高.

1月期约成交22,387口,接近两个月高位.周三成交为19,326口.

"近期上涨後紧随的震荡走势,"一吉隆坡交易员称,"再次走高前,市场通常会有某种形式的获利了结,整固甚至回调."

其还补充称,"调整或整固是再次上涨的技术要求."

对第四季产出减少的预期改善人气,因印尼和马来西亚主要产出国将进入雨季,且预计拉尼娜气候重现.

同时,预计印度和中国等大买家的棕榈油需求增长.船货调查机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance本周稍早表示,11月1-15日棕榈油产品出口增长.(完)