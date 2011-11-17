〔伦敦美债〕公债价格上涨,因西班牙标债结果不佳

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦11月17日电---美国10年期公债价格上涨,此前西班牙公债标售不理想,加剧了对欧债危机的担忧,同时这也提振了对避险资产的需求.不过相较于美国公债,投资者更青睐德国公债.
西班牙借款成本飙升至14年高位,10年期公债收益率接近7%,这推动西班牙/德国10年期公债利差达到逾500个基点.法国/德国可比公债利差也触及纪录最阔水准.
为了欧洲央行是否该加强干预以遏止欧元区不断升高的债务危机,欧洲两大核心国家--法国与德国周三为此出现意见冲突.[ID:nCT0421322]
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。