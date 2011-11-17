〔伦敦美债〕公债价格上涨,因西班牙标债结果不佳

路透伦敦11月17日电---美国10年期公债价格上涨,此前西班牙公债标售不理想,加剧了对欧债危机的担忧,同时这也提振了对避险资产的需求.不过相较于美国公债,投资者更青睐德国公债.

西班牙借款成本飙升至14年高位,10年期公债收益率接近7%,这推动西班牙/德国10年期公债利差达到逾500个基点.法国/德国可比公债利差也触及纪录最阔水准.

为了欧洲央行是否该加强干预以遏止欧元区不断升高的债务危机,欧洲两大核心国家--法国与德国周三为此出现意见冲突.[ID:nCT0421322]