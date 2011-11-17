〔国际油市〕亚洲柴油价格下跌,因库存上升

路透新加坡11月17日电---亚洲高硫柴油升水两周来首次下滑,周三触及41个月高位,因新加坡中质馏分油库存上升.

指标含硫0.5%的高硫柴油现货价差下跌0.06美元至每桶1.96美元,含硫0.25%的柴油升水下跌0.05美元至每桶2.45美元.

来自International Enterprise的最新数据显示,11月16日当周新加坡柴油和航煤库存增长15%至约1,000万桶,上周曾跌至40个月低点.

日本和韩国的进口恢复,数据显示约有104,000吨柴油上周被运往新加坡.

随着柴油需求依旧高企,托克继续大举买入实货.与此同时航煤需求保持低迷.

不过一些人预计,一直到12月末柴油市场将一直保持坚挺.

12月柴油裂解价差下跌0.40美元至每桶20.06美元.

12月航煤裂解价差下跌0.10美元,至每桶21.57美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 130.30 130.70 130.50 131.09 -0.59 -0.45

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 130.98 131.38 131.18 132.16 -0.98 -0.74

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 131.47 131.87 131.67 132.61 -0.94 -0.71

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 131.87 132.27 132.07 132.96 -0.89 -0.67

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 129.04 129.88 -0.84 -0.65

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 128.13 128.88 -0.75 -0.58

(完)