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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 21:41 BJT

〔表格〕美国11月12日当周初请失业金人数降至38.8万人,预估为39.5万

路透11月17日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国11月12日当周初请失业金人数降至38.8万人(预估为39.5万人),前周修正後为39.3万人(初值为39万人)

* 美国11月12日当周初请失业金人数四周均值降至39.675万人,前周修正後为40.075万(初值为40万人)

* 美国11月5日当周续请失业金人数降至360.8万人(预估为364.3万人),前周修正後为366.5万人(前值为361.5万)

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