〔表格〕美国11月12日当周初请失业金人数降至38.8万人,预估为39.5万

路透11月17日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国11月12日当周初请失业金人数降至38.8万人(预估为39.5万人),前周修正後为39.3万人(初值为39万人)

* 美国11月12日当周初请失业金人数四周均值降至39.675万人,前周修正後为40.075万(初值为40万人)