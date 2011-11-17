〔表格〕美国11月10日止当周农作物出口销售报告--USDA

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿11月17日电---美国农业部(USDA)公布11月10日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 317.1 17.5 337.1 17.5 16,803.3 21,793.1
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 96.8
玉米 208.9 0.0 437.4 0.0 21,550.4 21,287.0
高粱 -3.1 0.0 3.9 0.0 528.5 1,366.8
大豆 746.2 5.1 970.5 5.1 19,872.0 30,747.7
豆粕 201.5 0.0 208.7 0.0 3,235.6 3,631.5
豆油 2.1 0.0 3.4 0.0 110.3 713.2
皮马棉 7.2 0.0 7.2 0.0 386.0 297.5
陆地棉 639.6 1.4 659.5 1.4 8,858.8 12,057.3
稻米 59.4 0.0 63.4 0.0 1,241.8 1,818.7(完)
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--编译 王洋; 审校 田建华
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