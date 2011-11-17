〔国际油市〕亚洲石脑油/汽油市场人气坚挺,因LPG价格上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月17日电---周四亚洲石脑油价格触及一周高位,裂解价差扩大涨幅触及近两周半高位,因卖家预计燃气价格或迫使未来石化厂商完全依赖石脑油原料.
由于冬季需求,液化石油气(LPG)价格当前通常会坚挺,在部分亚洲裂解厂,使用一些LGP来替代石脑油原料.
"丙烷价格已经触底,"一北亚交易员称.
这意味着与石脑油相比,裂解丙烷经济上不划算.
"丁二烯等石化产品价格已经停止下跌,这也给予石脑油原料一些支撑",上述交易员称.
日本公开规格1月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格升4.50美元至每吨894.50美元,为11月9日以来最高.
12月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK升7.35美元,至每吨57.13美元,此为11月1日以来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 894.00/895.00 890.00 +4.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 96.95/97.05 96.50 +0.50
97号现货汽油GL97-SIN 115.25/115.35 114.60 +0.70
95号现货汽油GL95-SIN 112.40/112.50 112.55 -0.10
92号现货汽油GL92-SIN 110.75/110.85 110.85 -0.05
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.75/13.85 14.35 -0.55(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。