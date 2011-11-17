主要国家经济指标预测--11月18日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +5.3% +5.5%
0900 意大利工业订单(较前月) 9月 -- +5.0%
(较上年同期) -- +10.5%
0900 意大利工业销售(较前月) 9月 -- +4.0%
(较上年同期) -- +12.0%
1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上月) 10月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.8% +3.2%
1330 加拿大领先指标 10月 -- -0.1%
1500 美国领先指标 10月 +0.6% +0.2%
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月11日当周 -- 122.3
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0930 英国零售销售(较前月) 10月 +0.6% -0.2%
(较上年同期) +0.9% 持平
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 负64.3 --
1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 62.8 61.0
建筑许可年率(万户) 65.3 60.3
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月12日当周 38.8 39.5
初请失业金人数四周均值(万人) 39.675 --
续请失业金人数(万人) 11月5日当周 360.8 364.3
1500 美国费城联邦储备银行指数 11月 3.6 8.0
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 10月 0.74 -- (完)
--整理 戴素萍/田建华;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。