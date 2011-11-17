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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 07:08 BJT

****主要国家经济指标预测--11月18日****

路透11月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.3%

(较上年同期) +5.3% +5.5%

0900 意大利工业订单(较前月) 9月 -- +5.0%

(较上年同期) -- +10.5%

0900 意大利工业销售(较前月) 9月 -- +4.0%

(较上年同期) -- +12.0%

1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上月) 10月 +0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.8% +3.2%

1330 加拿大领先指标 10月 -- -0.1%

1500 美国领先指标 10月 +0.6% +0.2%

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月11日当周 -- 122.3

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0930 英国零售销售(较前月) 10月 +0.6% -0.2%

(较上年同期) +0.9% 持平

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 负64.3 --

1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 62.8 61.0

建筑许可年率(万户) 65.3 60.3

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月12日当周 38.8 39.5

初请失业金人数四周均值(万人) 39.675 --

续请失业金人数(万人) 11月5日当周 360.8 364.3

1500 美国费城联邦储备银行指数 11月 3.6 8.0

2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)

北美半导体设备订单出货比 10月 0.74 -- (完)

--整理 戴素萍/田建华;审校 徐文焰

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