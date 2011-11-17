版本:
中国
债券 | 2011年 11月 17日 星期四 22:18 BJT

〔标题新闻〕欧元区和IMF官员讨论了ECB向IMF贷款,以提供足以救助欧元区最大国家资金的设想

IMF为国际货币基金组织

ECB:欧洲央行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E7LB04K]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐