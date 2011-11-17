〔国际油市〕亚洲燃料油12月/1月跨月价差重挫,互换价差走弱

路透新加坡11月17日电---亚洲燃料油市场12月/1月跨月价差周四重挫4美元,触及日低和近月合约两个月最低每吨8美元,连续第三日承压.

成交不旺,连续第二日不到100,000吨,因价差大幅回落.

一位交易商称,"主要是银行卖盘,因此我们更清楚地看到下行压力来自何处."

1月/2月和2月/3月价差也回落逾2美元,分别至每吨5.25和4美元的低位,但成交较为强劲,均为逾20万吨.

粘度价差也走低,12月合约成交放量,为18万吨,因价差触及12.35美元的低位,之前在亚洲交易窗口收报每吨13.50美元.

尽管互换市场走势疲弱,但现货市场仍持坚,180-cst燃油保持强劲溢价,在亚洲交易窗口报较新加坡现货报价溢价14.50-15.00美元.

基本面方面,供应仍然紧蹙,新加坡燃料油库存连续第二周不到1,800万桶,为17,725桶.

预计未来数周成交将略微放量,因3,200-3,300吨11月西方套利按计划多数将在本月後半月到港.印度的进口也从10月最後一周的34,928吨增至11月17日当周的逾9万吨.

0830 GMT亚洲市场收盘时,12月/1月即期跨月价差回落1.25美元,报每吨逆价差10.75美元,1130 GMT,买入价为8.50美元.

180-cst燃料油回落11.70美元,报每吨697.15美元.380-cst燃油挫12.15美元,报每吨682.20美元.180-cst燃油价差小升0.05美元,至每吨13.55美元.380-cst燃油价差回落0.8美元,至每吨12.10美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 697.00 697.30 697.15 708.85 -11.70 -1.65

现货380CST燃料油 FO380-SIN 682.00 682.40 682.20 694.35 -12.15 -1.75

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 696.00 698.00 697.00 710.00 -13.00 -1.83

380CST船用燃料油升水 14.00 15.60 14.80 15.65 -0.85

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 13.40 13.70 13.55 13.50 0.05 0.37

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 12.00 12.20 12.10 12.90 -0.80 -6.20 (完)