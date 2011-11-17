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债券 | 2011年 11月 17日 星期四 23:48 BJT

〔标题新闻〕匈牙利政府称将与IMF协商不增加负债并助维持市场融资渠道的新"保险"协议

* IMF即国际货币基金组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB3E7KU02G]

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