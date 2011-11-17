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债券 | 2011年 11月 18日 星期五 00:13 BJT

〔标题新闻〕IIF总裁称ECB对金融危机的应对不错,应继续为恢复欧元区金融稳定发挥主要作用

IIF为国际金融协会

ECB为欧洲央行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nF9E7JH01K]

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